Росіяни починають ставити питання до влади, це "вікно Овертона" для Заходу, – політолог

У лютому 2023 буде рік, як йде повномасштабна війна Росії проти України. За цей час країна-терористка не змогла схилити українців на свою сторону, про що мріяла під час вторгнення, а росіяни починають питати, а навіщо це все було.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Клочок. За його словами, росіяни починають сумніватись в спроможності їхньої влади виконати обіцянки щодо війни з Україною, але вони все ще не шкодують про вбивства невинних людей.

Читайте також Розвал Росії невідворотний: військовий експерт заговорив про терміни

Про що думають росіяни

Валерій Клочок розповів, що помітив цікаву річ в проросійських каналах та в коментарях. Багато росіян починають задумуватись про результати війни напередодні річниці вторгнення в Україну. Зокрема їх цікавить тема Маріуполя, під час захоплення якого росіянам розповідали, що їх там чекають, але фактично їх ніхто не зустрів та ніхто ніколи не чекав.

Велика кількість починає питати: "для чого? Яка була мета, якщо вона не досягнута? Для чого ви нам брехали, що нас там чекають?",

– сказав Клочок.

При цьому політолог відзначив, що, звісно, це не всі росіяни задаються цим питанням, а лише якась частина.

Мобілізація росіян

Також Валерій Клочок відзначив розбіжності в інформації щодо кількості мобілізованих в Росії.

Владімір Путін та Сєргєй Шойгу звітують, що вони у вересні мобілізували 330 тисяч населення. Буквально кілька днів тому Єнс Столтенберг вкотре говорить, що вдалось мобілізувати лише 200 тисяч населення. Тобто тут щось не зростається трішки у них,

– сказав Валерій Клочок.

Політолог сумнівається в спроможності Росії мобілізувати півмільйона осіб. На його думку, Росія може мати і 20 мільйонів мобілізаційного ресурсу, але при цьому, там може початись спротив проти мобілізації, через що росіяни будуть підпалювати військкомати, вимагати оприлюднення списків загиблих.

Люди, там на Росії, починають задавати запитання: "а що відбувається?". Вони не те, що засуджують, що українців стали вбивати, вони ставлять запитання до влади: "ви ж нам обіцяли, а ви нам збрехали",

– сказав політолог.

Валерій Клочок назвав цю ситуацію "вікном Овертона" для України та Заходу, яке починає відкриватись.

Вікном Овертона називаються рамки допустимих обговорень в публічній політиці у визначений час, коли певні ідеї є доречними та прийнятними.

Новий жест доброї волі

Валерій Клочок припустив, що Сергєй Шойгу та новопризначений керівник окупаційними військами Валєрій Гєрасімов знову будуть вимушені вчинити "жест доброї волі" через тиск ЗСУ.

Валерій Клочок розповів про невдоволення росіян: дивіться відео

На думку політолога, так звані "жести доброї волі" в Херсонській області були вчинені за наказом Шойгу без відома Путіна.

Тому що Путін, за весь цей час, жодного разу не прокоментував виведення військ з правобережжя Херсонщини, питання чому? Значить це не його рішення було,

– сказав політолог.

Окрім цього політолог також прокоментував нещодавні кадрові призначення в російській армії. На його думку, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу погодив відставку Сєргєя Суровікіна за погодженням з Путіним, бо сам він такі рішення не ухвалює.

Як росіяни реагують на поточні результати війни