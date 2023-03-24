Росіяни не мають сил для атак на кількох напрямках та змінюють тактику ракетних ударів, – ISW

Українська розвідка підтвердила заяви ISW, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на декількох напрямках. Також у росіян залишилось не так багато ракет, що впливатиме на їхні удари по Україні.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що протягом року Росія показала, що не може вести одночасно великий стратегічний наступ на 2 – 3 напрямках.

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Вадим Скібіцький заявив, що Росії не вдалось досягнути очікуваного прогресу в наступі на Донбас. Окрім того, росіяни намагаються зайняти оборону в тимчасово окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі.

Як можуть змінитись ракетні атаки Росії

Щодо ракетних ударів, то Кремль може змінити тактику. Адже російські ракетні удари зменшуються, що вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.

Вадим Скібіцький зауважував, що Росія може почати бити по військових об'єктах, військах та логістиці ЗСУ. Адже в Кремля залишилось тільки 15% від тих обсягів ракет, які були до початку повномасштабної війни. Мовиться про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинджали", а також про ракети Х-22.

Окрім того, менш як 10% складають запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555. Саме тому зараз росіяни не можуть бити частіше, ніж двічі на місяць. Хоч у жовтні 2022 року Росія била по Україні раз на тиждень, потім – раз на 10 – 14 днів.

Вадим Скібіцький зазначив, що Росія наприкінці 2022 року могла виробляти тільки по 20 – 30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця. Щодо "Іскандерів" в окупантів значно гірша ситуація.

У ISW раніше оцінювало, що російські сили виснажують свій ракетний арсенал, що може обмежувати частоту та інтенсивність російських ракетних ударів.