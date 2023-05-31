Практично не підлягають відновленню, – Черник сказав, скільки танків може виробляти Росія
Російські окупанти практично ніколи не зможуть відновити кількість танків до показників на початку повномасштабної війни. Країна-агресорка має лише один завод, який виробляє 20 – 25 машин на місяць.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, конвеєр, який виробляв лінійку Т-72, повністю здеградований і відновленню не підлягає. Тим часом станом на 30 травня бійці ЗСУ знищили вже 3802 ворожі танки.
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"20 машин на місяць – це трохи більше ніж 200 машин на рік. За такої кількості утраченого це практично не підлягає відновленню в найближчі роки або навіть десятиліття", – сказав Черник.
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Росіяни мають достатньо іншої бронетехніки
Водночас не можна легковажити тим, що окупанти мають щонайменше 15 тисяч одиниць найрізноманітнішої бронетехніки. Хоч вона й стара, але ще може наробити багато лиха.
"Хай за методом канібалізму знімають з 3 – 4 машин продуктивні механізми та ставлять на одну робочу, але все ж таки це зброя, яка нищитиме та вбиватиме", – наголосив військовий експерт.
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- Під час нічного обстрілу 29 травня український військовий на псевдо "Покемон" збив російську ракету над Київською областю. Йому це вдалося вже вдруге.
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