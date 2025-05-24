"Затягують час": в МЗС назвали "меморандум" про перемир'я тестом для Росії

Російське керівництво у своїх пропозиціях для меморандуму щодо потенційного закінчення війни проти України та перемир'я буде змушене продемонструвати справжні наміри.

Відповідну позицію в етері телемарафону у п'ятницю, 23 травня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає 24 Канал.

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Росія затягує час

Представник українського МЗС пояснив ініційовану Кремлем історію з меморандумом щодо можливого перемир'я затягування часу. Він висловив сумнів стосовно того, чи насправді потрібен тиждень, аби підготувати відповідний документ.

На його думку, питання меморандуму стане тестом для росіян, і зараз російське керівництво "покаже всьому світу, що вони включать в цей меморандум". Він згадав про вимоги, які російська сторона ставила ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

Якщо буде умовно набір стамбульських "хотєлок" зразка 2022 року, то…. Вони зараз стоять перед розвилкою, на роздоріжжі, що зробити. Або вони покажуть, що не адекватні й висувають максималістські вимоги, які всі розуміють, що ніхто не буде приймати. Або вони намагаються демонструвати якийсь конструктив,

– наголосив Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що наразі українська сторона разом з країнами-партнерами "чекає на російського бачення". За його словами, вже визначено алгоритм того, хто першим представить свої пропозиції. Після цього вже Україна аналізуватиме та пропонуватиме.

Нагадаємо, Путін запропонував Україні меморандум для припинення вогню, але за тиждень документ так і не був представлений. Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії та наголосив на необхідності припинення вогню.