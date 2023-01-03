Росія не планує завершувати війну проти України, – ГУР

Російсько-українська повномасштабна війна продовжується вже 10 місяць. Проте навіть із систематичними поразками на полі бою та деморалізованою армією Росія продовжуватиме війну в Україні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, окупанти намагатимуться проводити нові наступи на фронті.

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Чого очікувати від Росії цього року

За оцінками розвідки, попри намагання росіян наступати, на жодному з напрямків їм не вдасться досягнути своєї мети.

Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з Півночі або Сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові,

– сказав Черняк.

Представник ГУР впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

Крім того, Черняк наголосив, що за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей.

Яка ситуація на найгарячіших напрямках