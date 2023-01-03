Росія не планує завершувати війну проти України, – ГУР
Джерело:ГУР МО України
Російсько-українська повномасштабна війна продовжується вже 10 місяць. Проте навіть із систематичними поразками на полі бою та деморалізованою армією Росія продовжуватиме війну в Україні.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, окупанти намагатимуться проводити нові наступи на фронті.
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Чого очікувати від Росії цього року
За оцінками розвідки, попри намагання росіян наступати, на жодному з напрямків їм не вдасться досягнути своєї мети.
Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з Півночі або Сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові,
– сказав Черняк.
Представник ГУР впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
Крім того, Черняк наголосив, що за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей.
Яка ситуація на найгарячіших напрямках
- Наразі найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Кремінна. Звільнення останньої має для ЗСУ декілька значень.
- Російські окупанти готуються до вирішальної операції в Луганській області. Однак ані експерти, ані, напевно, самі росіяни ще не знають, чи буде ця операція наступальною, чи оборонною. Про це повідомляють аналітики ISW.
- Українські війська 29 грудня продовжили контрнаступальні дії в районі Кремінної. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов повідомив, що українські війська за останній тиждень просунулися на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної та продовжують наступальні дії.
- Окупанти не відмовляються від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля ворог зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема, за рахунок мобілізованих.
- Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку