Росія не планує зупинятися на Україні: хто стане наступним

НАТО має вдарити по Росії! Здається фантастикою? Так, поки що НАТО не готово безпосередньо бити по Росії.

Та нагадаю, що місяць після російсько-фашистського вторгнення НАТО не готовий був навіть середню зброю Україні постачати. А за кілька днів до нападу-то і взагалі, погоджувався на окупацію Києва.

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Як зупинити Росію

Факт вивезення західних посольств з Києва, принаймні, я трактую саме так – як згоду на окупацію. Та світ змінюється. Потроху. Не так швидко, як нам хотілося б. І не так радикально, як нам хотілося. Та, тим не менш, змінюється.

Для перемоги євроатлантичної цивілізації над Росією замало давати потроху зброї Україні. Потрібно. Але замало. Потрібний удар НАТО по Росії.

Чи існують ризики удару Росії по НАТО? Існують. Чи ці ризики можуть вбирати в себе ядерний удар з боку Росії? Так, можуть. Та ядерний удар Росія може завдати по Україні і так, без воєнних дій НАТО. Наприклад, якщо Україна відвоює Херсон. Що може перешкодити Росії це зробити?Та поки що нічого.

В планах Росії – не зупинятися на території України. Далі може бути й Таллінн, і Кишинів, і Варшава, і Берлін. У Путіна нема меж, як і у Гітлера. Для того, щоб Росія програла у війні, фронт має бути розширений. І так, удари по Росії мають бути завдані з території США як основної потуги НАТО. Це в інтересах України. І в інтересах світу.

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Фантастика?

Принаймні, про це слід вже говорити. Західна суспільна думка не організовується за день. Їй потрібно звикати до кожної нової ідеї. Осмислювати всі за і проти.

Кілька місяців всі ми, хто має доступ до медіа чи соцмереж, говорили про необхідність постачання зброї від НАТО до України. Це необхідно робити й далі, та цього вже замало.

Слід говорити про необхідність удару НАТО по Росії. В інтересах людства.

Замало відбиватися в Україні, і споглядати, як методично Росія винищує місто за містом, залишаючи тисячі трупів наших співгромадян на українській землі. Слід бити по Росії. І це може (і повинно робити) НАТО.

І така має бути позиція українського суспільства. Така має бути наша вимога перед "колективним Заходом". "Україна все одно переможе!"

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