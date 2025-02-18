Росія заговорила про вступ України в ЄС. Раптово кремлівські пропагандисти заявили, що не проти цього, вважаючи, що їхня думка нібито варта чогось.

При цьому, схоже, росіян неабияк лякає майбутня армія Європи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія хоче відстежувати створення армії Європи

Пропагандистські телеграм-канали поширюють інтерв'ю із путінським посіпакою Дмітрієм Пєсковим.

Речник Кремля заявив, що Росія не проти можливого вступу України до Євросоюзу, бо це "суверенне право Києва".

Такий "дозвіл" країна-терористка вирішила озвучити, бо ЄС – не військовий альянс.

При цьому Пєсков висловив страхи щодо майбутньої сильної європейської армії.

Плани ЄС створити власну армію необхідно уважно відстежувати та робити висновки,

– видав зляканий пропагандист.

До слова, у Росії, схоже, неабияк переймаються безпекою своєї країни.

Так, нещодавно, Пєсков заявив, що Дмітрій Пєсков заявив про необхідність отримання "гарантій безпеки" для Росії перед тим, як почати мирні переговори.