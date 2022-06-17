Росія не шкодуватиме нічого, – Жданов сказав, чи є ризик повного взяття Сєвєродонецька в кільце
Росіяни стягують ще більше реактивної артилерії, щоб повністю захопити Сєвєродонецьк. Зараз окупанти намагаються оточити місто.
Однак, на жаль, існує ризик, що Сєвєродонецьк повністю візьмуть в кільце. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
Увага Ворог намагається взяти Слов'янськ, ЗСУ відбивають удар: карта бойових дій станом на 17 червня
За його словами, прямої загрози немає. Ворог не просувається вперед, а українські військові доходять майже до центру міста і проводять "вилазки". Наші оборонці ведуть дуже активну оборону.
Навіть ті намагання оточити Лисичанськ, щоб разом ці міста взяти у кільце, не здійснюються. А сьогоднішня доба (на 17 червня – 24 канал), показала, що активних штурмових дій російські війська не проводили,
– зауважив Жданов.
А Збройні Сили України дуже щільно збили наступальний темп російських військ.
"Але загроза ця (взяти Сєвєродонецьк у кільце – 24 канал) існує. Я так розумію, що Росія не пошкодує ні техніки, ні особового складу. Їх кидатимуть у наступ до останнього солдата, поки у них буде можливість", – сказав експерт.
Ба більше, окупанти зараз перекидають туди свої сили з інших напрямків. Це вже політичне завдання, додав Жданов.
Чи є ризик повного взяття Сєвєродонецьк в кільце: дивіться відео
Битва за Сєвєродонецьк триває
- Росіяни стягують додаткову реактивну артилерію для повного захоплення Сєвєродонецька. Битва між окупантами та ЗСУ триває.
- Загалом на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії.
- Унаслідок ворожих атак Лисичанська та Сєвєродонецька загинули 6 мирних жителів. ЗСУ водночас вдалося витіснити росіян із Золотого.
- Разом з тим на Бахмутському напрямку українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого. Ворог був змушений відійти. Загарбники спробували просуватися в напрямку Василівки та Берестового, але згодом втекли.
- А на Південнобузькому напрямку ворог атакував 16 населених пунктів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Утім українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.