ISW пояснив, чому вважає, що Кремль не укомплектував ешелоновану оборону на Півдні України

Частини 42-ї мотострілецької дивізії розгорнуті аж до Токмака. Це свідчить про те, що російське командування не укомплектувало глибоко ешелоновану оборону на Півдні України.

Є припущення, що російські війська розмістили підрозділи бійців 70-го і 71-го мотострілецького полків протягом усієї багатоешелонованої оборони між нинішньою лінією фронту і Токмаком. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни.

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Кремль не укомплектував ешелоновану оборону на Півдні України

Як заявили аналітики, частини 42-ї мотострілецької дивізії розгорнуті аж до Токмака, що продовжує свідчити про те, що російське командування не укомплектувало глибоко ешелоновану оборону на Півдні України.

За наявними даними, ймовірно деградовані частини 42-ї мотострілецької дивізії російської 58-ї загальновійськової армії дедалі частіше контратакують у районі Новопрокопівки, що дає змогу припустити, що внаслідок контрнаступальних дій українських військ деградували відносно більш елітні частини ВДВ, які відповідали за контратаки в цьому районі.

Нещодавно російські джерела повідомили, що бійці 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку брали участь у перестрілці з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку (70-ий та 71-ий полки належать 42 дивізії).

Присутність бійців 70-го і 71-го мотострілецького полків у Токмаку дає змогу припустити, що російські війська розмістили підрозділи цих полків протягом усієї багатоешелонованої оборони між нинішньою лінією фронту і Токмаком. Розгортання 70-го і 71-го мотострілецьких полків ще в Токмаку дає змогу припустити, що елементи тих самих російських з′єднань і частин, що обороняються на передових позиціях, займають позиції, імовірно, в меншій кількості, в наступних оборонних шарах,

– зауважили в ISW.

Аналітики вважають, що не виключено, що неспостережувані елементи інших російських частин і з′єднань займають позиції на тилових оборонних позиціях, хоча поточна чисельність російських військ, які зайняли позиції на фронті, вказує на те, що це малоймовірно.

Як відбувається прорив оборони росіян на Півдні

Нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко розповів, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Півдні України. Так, 23 вересня українські воїни прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області. Наразі захисники продовжують розширювати плацдарм у районі трикутника: Новопрокопівка, Вербове, Очеретувате.

За словами Коваленка, окупанти намагаються протидіяти українським захисникам. Вони пробують заблокувати просування ЗСУ великою кількістю сил та засобів, які там сконцентрували. Ворог передислокував з Луганської області підрозділи десантно-штурмових дивізій 7 та 76 бригад у ці три населені пункти Запорізької області.