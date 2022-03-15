Росія вирішила покинути Раду Європи. Сталося це незадовго до голосування резолюції ПАРЄ, яка мала розпочати процедуру повного виключення Росії із цієї організації. Однак вихід з організації не означає, що Росія уникне покарання за свої злочини в Україні.

15 березня Росія офіційно надіслала лист про те, що користується своїм правом вийти з Ради Європи. При цьому в Росії заявили й про намір денонсувати Європейську конвенцію про права людини.

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Експерт з міжнародного кримінального права та колишній заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що в ПАРЄ підтвердили, що Росія не уникне відповідальності за злочини шляхом виходу з міжнародних організацій.

"Україна вважає за необхідне, щоб Рада Європи допомагала у створенні спеціального трибуналу. Міжнародний трибунал за підтримки Ради Європи є одним зі способів притягнути до відповідальності керівництво Росії за злочини, які вони вчинили", – заявив Гюндуз Мамедов.

Росія перетворюється на клітку, де росіяни самі себе замкнули

У Верховній Раді теж відреагували на вихід Росії з Ради Європи. Там відзначили, що до такого кроку російська влада вдалася напередодні голосування резолюції ПАРЄ, яка мала розпочати процедуру повного виключення Росії із цієї організації. А також визнання окупації Придністров'я та факт російської агресії проти Молдови.

"Європейську конвенцію про права людини, яку в Росії планують денонсувати, зокрема забороняє катування і нелюдське ставлення, смертну кару, рабство, дискримінацію у здійснені прав і свобод, покарання без закону. Кремль чітко показав росіянам, що він про них думає. Росія перетворюється на клітку, більшість мешканців якої самі себе в ній замкнули", – йдеться в повідомленні Верховної Ради.