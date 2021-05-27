Росія перестала видавати дозволи на прибуття рейсів, які летять в обліт Білорусі

Станом на 27 травня Росія перестала видавати дозволи на прибуття літакам, які летять в обліт Білорусі. Вже постраждали авіакомпанії Austrian Airlines та Air France.

Російська сторона відмовилася видати дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви. Літак мав летіти по альтернативному маршруту, який пролягав в обхід території Білорусі.

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Austrian Airlines призупинилася польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на основі рекомендацій Європейської агенції авіаційної безпеки,

– розповіли в авіакомпанії.

Таке рішення привезло до необхідності скоригувати маршрут рейсу Відень – Москва. Зміни мала схвалити російська влада. Однак вона не дала відповідного дозволу, тому політ довелося скасувати.

Рейс Париж – Москва мусила скасувати авіакомпанія AirFrance. Росія також не надала дозволу на вхід літака у її повітряний простір.

Чому авіакомпанії змінюють маршрути