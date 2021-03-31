Росія не віддасть Крим, її треба жорстко виганяти, – ветеран АТО Остальцев

Росія незаконно окупувала Крим 7 років тому. Схоже, що повертати півострів вони не збираються.
Джерело:24 канал
Тож варто відкинути всі мирні думки та почати діяти жорстоко. Таку думку висловив блогер та боєць АТО Леонід Остальцев у відеоблозі "VETERANO".
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За його словами, зараз нашим головним завданням є лише одна річ – бути реалістами й не мати ілюзій щодо того, що відбувається у світі й у нас вдома.
Росія не віддасть Крим і не піде зі сходу нашої країни. Я радий, що президент Зеленський хоч і пізно, але визначився щодо того, якою є Росія,
– сказав Остальцев.
Він наголосив, що весь світ вже визначився щодо агресора, а от частина наших земляків – досі ні. Остальцев сподівається, що і вони наздоженуть.
Остальцев: Росіян треба виганяти
"Адже якщо Володимир Зеленський (він же той, хто за мир і тільки мир), вже зрозумів, що тут до чого, то і всім іншим – теж настав час", – наголосив ветеран.
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Журналіст підсумував, що час нарешті зрозуміти, що росіян треба тільки виганяти й жорстко, бо по-хорошому вони не підуть. Він пригадав вислів, який зараз може бути актуальним – "прагнеш миру – готуйся до війни".Увага! У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами Росії встановила 20 лютого 2014 року. Більшість цивілізованих країн світу теж не визнають півострів російським.
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