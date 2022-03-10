Росія не відмовляється від планів оточити Київ, – Генштаб
10 березня 2022 , 00:54Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на кінець доби 9 березня. Серед іншого там мовиться і про те, що ворог не облишив зазіхань на українську столицю.
А проте Сили оборони України дають гідну відсіч ворогу. Та стримують наступальну операцію збройних сил Росії на всіх напрямках.
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Зведення Генштабу ЗСУ: Київ все ще у небезпеці
Росія не відмовляється від планів оточення Києва,
– заявили у зведенні Генштабу за 9 березня.
Там вказали, що окупанти продовжують наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
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