Росія не відступає: навіщо Кремлю 90 тисяч солдатів на кордоні з Україною

"Дослідження шляхів постачання зброї доводить залучення Росії в конфлікт в Україні" – з такою назвою вийшла стаття у впливовому американському виданні The New York Times. Журналісти розповіли про нові докази російської присутності на Донбасі.

Докази зібрали й опрацювали експерти британської компанії Conflict Armament Research під егідою ЄС. Вони вивчили елементи зброї, вилучені в різні часи в окупантів на Донбасі.

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Зрештою виявили багато зразків російської зброї. Мовиться про гранатомети, снайперські гвинтівки, фугаси та безпілотники.

Washington Post: Росія стягує війська

Британські експерти, ґрунтуючись на зібраних доказах, чітко доводять: сформувати військові угрупування і навчити їх веденню війни бойовикам допомагали з Росії.

На 8 році війни Кремль не лише продовжує озброювати і тренувати бойовиків з ОРДЛО, він свідомо нагнітає ситуацію на кордоні з Україною. Весь тиждень українці намагалися з'ясувати, чи перекинула Москва додаткові військові підрозділи у свої західні області.

Першими про стягування військ до кордонів України повідомили журналісти американського видання Washington Post. У статті видання мовилось: "В соцмережах з'явилися відеоролики, які демонструють російські військові ешелони і конвої, що перевозять велику кількість зброї, танки і снаряди на південь і захід Росії".

Навіщо Кремлю 90 тисяч солдатів на кордоні з Україною: дивіться відео

Politico показало фото танкових дивізій Росії

Пізніше ще одне американське видання Politico розмістило супутникові знімки російських баз на кордоні з Україною. За даними журналістів, Кремль перекинув кілька танкових дивізій з Сибіру до таких областей:

Брянської;

Курської;

Смоленської.

Але в українському Міністерстві оборони заявили, що розвідка не зафіксувала переміщень російських військ біля державних кордонів з Росією, які можуть свідчити про серйозні наміри Кремля.

Найбільш ймовірно, що оприлюднені у ЗМІ та в мережі факти нарощування угрупувань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Леонід Матюхін Речник Міноборони України

Біля кордонів України Росія скупчила 90 тисяч солдатів

Росія ще у квітні 2021 року в рамках навчань "Захід – 2021" перекинула до кордонів з Україною кілька десятків тисяч солдатів. Після завершення масштабних тренувань, попри обіцянки повернути свою армію додому, у постійні місця дислокації відправила лише частину підрозділів.

Тож на кордонах з Україною досі залишається приблизно 90 тисяч солдатів. Українські військові експерти припустили: аби тиснути на Київ і стримувати прагнення України доєднатися до НАТО.

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Примітно, що повідомлення про нарощування військ Росією на кордонах з Україною з'явилися після візиту глави Пентагону до Києва. Ллойд Остін під час зустрічі всередині жовтня з українським президентом Володимиром Зеленським вкотре підтвердив: двері до НАТО відкриті для України.

В Кремлі це розцінили як наближення до червоних ліній. Втім, західні експерти порадили не поспішати з висновками.

Минулого разу точно мовилося про перевірку реакції України та ідентифікацію її можливих слабких місць, перевірку логістики. Сьогодні ж, поки ми не побачимо конкретних дій, важко судити про те, чи є концентрація військ частиною плану чи черговими маневрами. Глен Грант Колишній радник Міноборони України

В Міноборони України теж зазначили, що поки про безпосередню загрозу наступу не мовиться. Розвідка припустила, що черговий виток ескалації може статися взимку. Водночас представники Міноборони заспокоїли: українська армія готова відбивати російську агресію.