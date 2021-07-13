Росія не відвела своїх військ від українського кордону, – Зеленський

Володимир Зеленський 12 липня у Берліні зустрівся з Ангелою Меркель. Президент заявив, що Росія фактично не відвела своїх військ від українського кордону.

Президент України заявив, що для нього безпека є пріоритетом. Зокрема мав на увазі Донбас, Крим, "Північний потік-2".

Зауважте Україна в небезпеці, – Зеленський зажадав конкретики від Меркель під час зустрічі

Зеленський заявив про небезпеку зі сторони Росії

Володимир Зеленський пояснив, що сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є вагомим стримуючим фактором. Натомість запуск "Північного потоку-2" становить потенційну загрозу для безпеки в усьому регіоні.

Президент зазначив, що концентрація російських військ на нашому державному кордоні є зайвим свідченням цього.

Ця концентрація залишається високою, бо відведення військ Росії було достатньо умовним та фактично таким, що не відбулось взагалі,

– сказав президент.

Саме тому він вважає, що "Північний потік-2" ми повинні розглядати із Німеччиною, Францією та з іншими учасниками норманського формату. Оскільки – це є невід'ємне питання безпеки в Україні.

Президент також подякував Німеччині та Франції за підтримку нормандського формату.

Зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель: коротко