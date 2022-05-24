Росія не витримає цієї війни: для Кремля є лише одне розумне рішення

Ніхто не припускав 24 – 25 лютого, що агресія Росії проти України триватиме так довго – минуло три місяці, а кінця не видно. Тоді всі майже аналітики, та й сама російська влада чекала на капітуляцію України за кілька днів.

Нічого подібного не сталося. Російським військам довелося відступити, повністю очистивши Київську та Чернігівську області наприкінці березня.

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Кремлю довелося відмовитись від планів

Відступ з-під Харкова, який розпочався ще наприкінці квітня, триває. Миколаїв взяти не вдалося. Одесу – тим паче. Від планів заняття району між Дністром і Дунаєм (Ізмаїл, Аккерман) та розвитку військового успіху на Придністров'ї, з охопленням Одеси із Заходу, довелося, мабуть, відмовитися через брак сил та панування українських протикорабельних систем над морем.

Пав, після 84-денної оборони, Маріуполь, але цей успіх, що очікувався на третій – четвертий день війни, мало що змінив стратегічно.

Активні та дуже важкі бої йдуть на Донбасі. Ці бої нагадують чи то Курсько-Орловську дугу, де видихнувся і провалився німецький наступ, чи то нескінченні бої в північно-східній Франції протягом чотирьох років Першої Світової війни – бої, що знекровили Центральні держави і завершилися їх нищівною поразкою на чужій території. Німеччина підписала Комп'єнську капітуляцію, коли жодного солдата Антанти не було на її землі.

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Росія не витримає цієї війни

Чекати, що Росія, яка вже виснажена війною і перебуває у повній ізоляції, витримає цю важку позиційну війну і, тим більше досягне у ній переможного успіху – немає підстав. Антипутінська коаліція країн, що підтримують Україну, все збільшується. Тепер їх уже 47. А союзником Путіна є лише Лукашенко.

Континентальний Китай смертельно боїться потрапити під такі ж руйнівні санкції, як ті, під якими вже перебуває Росія. Ці санкції означали б для Китаю закриття тисяч західних заводів, що розташовані в КНР і, відповідно, безробіття для десятків мільйонів містян.

Народні повстання для Піднебесної – справа звичайна, зміна династій – теж. І це чудово знають китайські комуністи. Отже, вони обережні, і союзником Росії є хіба що на одну третину. Одностайність демократичного світу у протистоянні Росії в Україні змусила "голову Сі" покласти під сукно плани приєднання Тайваню. Був би Захід розколотий і байдужий до агресії в Україні, Тайвань уже втратив би, швидше за все, свою незалежність до кінця травня.

Відмова від російської нафти, а вона, мабуть, відбудеться серед демократичних держав найближчими днями, боляче вдарить по російській економіці, що отримує від цих продажів до одного мільярда доларів на день. Компенсацій чекати нема звідки.

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Розширення НАТО на північному сході навряд чи серйозно вплине на нинішню війну, але, безумовно, стане ще одним політичним програшем Росії, яка раптом втратила своїх старих і надійних економічних партнерів та друзів – Фінляндію та Швецію.

Навряд чи Ердоган зможе завадити розширенню НАТО. Швидше, він сильно зашкодить своїй репутації, виявивши байдужість до безпеки своїх потенційних союзників та крайню користолюбність у той час, коли інші народи багатьом жертвують задля підтримки України та якнайшвидшого припинення війни.

Навіть якщо на позицію Туреччини вплинув Путін, пообіцявши їй в обмін на veto щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, якісь преференції в Сирії, яку Росія все одно не може далі утримувати через потреби сил і коштів на українському фронті, то вставши перед альтернативою - Сирія або НАТО, Ердоган вирішить її, як завжди, витончено, "по-оттоманськи" – він і Сирію візьме – куди Путіну подітися, – і з НАТО рвати не буде, зрештою погодившись на розширення організації.

Ще більшою мірою те саме можна сказати про Орбана та ЄС. Росія зараз надто неприваблива, щоб заради неї жертвувати членством у важливих організаціях, які багато обіцяють.

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3 місяці війни

І так, через три місяці війни – тяжкі бої на Донбасі, величезні втрати та повна ізоляція. Переможні перспективи і військові, і дипломатичні не проглядаються. Навіть локальні успіхи – вихід російських військ до західних кордонів Донецької та Луганської областей – стратегічно нічого не дають.

Друга лінія оборони української армії давно підготовлена та вдосконалюється щодня, нова і дедалі потужніша зброя прибуває в Україну із Заходу, резервісти проходять посилені тренування. А мотивація на боротьбу з агресором не зникає в українців у виснаженні війною, а лише посилюється.

Зафіксувати вічне перемир'я на лінії припинення вогню – як у Кореї та багато в чому через сумний досвід Кореї – тут не вдасться. Тим більше, що в Кореї була все ж таки війна громадянська, а тут – класична міждержавна, і агресор давно засуджений Генеральною Асамблеєю ООН.

Зараз я бачу для Росії не перспективу перемоги, а перспективу крайнього виснаження і людських, і військових та господарських ресурсів без надії на їхнє швидке відновлення, навіть якщо українська армія не перейде у наступ у найближчому майбутньому на Донбасі.

А якщо, скопивши швидко необхідні для наступу ресурси, перейде? Якщо нинішній Донбас обернеться Курсько-Орлівською дугою, а не нескінченними боями на Марні? Тоді небезпека поразки і навіть розвалу військово-політичного механізму Росії багаторазово зростає.

У цих обставинах я вважав би єдино розумним для нинішнього керівництва Росії, (якому я зовсім не симпатизую, але бажаю блага своїй країні) визнати рішення розпочати війну з Україною – помилковим, негайно сісти за стіл переговорів і бути готовим на великі поступки задля збереження всього іншого.

Так би вчинив будь-який розумний правитель у будь-якій країні у будь-яку епоху. Так вчинили наступники Сталіна в Корейській війні, почавши розмову про мир вже на похороні тирана, так вчинив Олександр II, коли його переконали наприкінці 1855 року мудрі радники, що продовження війни з коаліцією держав обернеться для Росії повною катастрофою.

І в тому, і в іншому випадку це було правильне рішення, яке відкрило шлях реформам, поверненню нашої країни до світової спільноти і, ширше, до гідного існування і держави, і її громадян, наскільки дозволяла система.

Вперте відстоювання помилкового рішення ніколи, нікого до добра не доводило. Ні до чого доброго не приведе воно і цього разу. На це також є історичні приклади, у тому числі й у вітчизняній історії.

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