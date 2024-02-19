За 4 місяці росіяни так і не змогли повністю оточити Авдіївку, – ISW про успіхи ЗСУ

З 10 жовтня 2023 року окупанти почали масово штурмувати Авдіївку. Втім, за 4 місяці активних боїв агресор так і не зміг повністю оточити місто.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики зауважили, що захоплення Авдіївки є прикладом того, як Росія веде наступальні операції, що не конче створюють умови для ширших оперативних здобутків.

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Окупанти так і не змогли завершити повне оперативне оточення

Аналітики зауважили, що операції з захоплення міста ворог активізував з середини жовтня. Втім, за 4 місяці окупанти не змогли подолати навіть 9 кілометрів.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський 18 лютого заявив, що за ці 4 місяці Росія втратила понад 47 тисяч осіб, 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових броньованих машин і 5 літаків.

Російські сили також не змогли завершити повне оперативне оточення Авдіївки протягом цього чотиримісячного вікна,

– підкреслили в Інституті вивчення війни.

До речі, аналітики зауважили, деякі російські джерела знають, що ці обмежені здобутки окупантів коштували їм надзвичайно дорого. Мілблогер зазначив, що танкові полки й дивізії, які діяли під Авдіївкою, "відзначилися", просунувшись за 4 місяці на кілька кілометрів і зазнавши величезних втрат в особовому складі. Тим часом українські сили зазнали набагато менше втрат і змогли відійти на підготовлені оборонні позиції.

"Російські війська досі не продемонстрували спроможності забезпечити значний оперативний успіх або провести швидкий механізований маневр на великих смугах території, і взяття Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї спроможності", – наголосили в ISW.

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