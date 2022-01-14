Росія не зможе швидко здолати Україну, і все через вантажівки, – Forbes

Американське видання опублікувало матеріал про загрозу військового вторгнення Росії до України. У публікації оцінили шанси Кремля. За даними американських журналістів, у російських військ не вдасться здолати Україну.

Про це йдеться у статті під назвою "Російська армія залежить від цивільних осіб, які забезпечують її. Це може бути проблемою в Україні." У ній йдеться про те, що для повномасштабного нападу на Україну Росії не вистачає вантажівок.

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Чому вантажівки такі важливі

Автор публікації Девід Екс переконаний, що у Росії недостатньо вантажівок, які б могли задовольнити потреби в матеріально-технічному забезпеченні військ. Саме це може створити перешкоди для Кремля під час можливого нападу на Україну.

Російську армію в публікації названо "традиційно слабкою" в плані постачання необхідних матеріалів, озброєння чи продовольства. Однак це ніяк, на думку автора Девіда Екса, не зменшує загрози вторгнення Росії.

У російської армії не вистачає вантажівок, щоб забезпечити живлення, заправку та озброєння армії, що швидко рухається. Однак це не єдина проблема, з якою росіяни мають боротися, якщо вони сподіваються, скажімо, піти у наступ на Україну і та швидко розширити територію, яку вони та їхні союзники-сепаратисти контролюють зараз,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, журналіст відзначає, що протягом останніх десятиліть Росія не виводила своїх військ далеко за межі країни. Серед причин – брак ресурсів для постачання запасів.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

2022 рік розпочався із переговорів західних країн з Росією через так звані "гарантії безпеки", яких Кремль вимагає ще від грудня.

Серед вимог Кремля – нерозширення НАТО на території Східної Європи та заборона вступати в Альянс Україні.

10 січня у Женеві відбулися переговори між представниками США і Росії. Через 2 дні російська делегація зустрілася з представництвом НАТО в Брюсселі. Також 13 січня у Відні відбулася зустріч з ОБСЄ.

У Кремлі переговори назвали провальними. Крім того, там заявили, що "адекватної відповіді на гарантії безпеки" не отримали.

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