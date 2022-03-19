Росія незаконно використовує деталі німецької Bosch для військової техніки, – Кулеба

Українські військові захопили російський броньований автомобіль "Тигр", зенітний комплекс "Панцир" та інше смертоносне залізяччя. Під капотом "Тигра" та в "Панцирі" було виявлено деталі німецької компанії Bosch.

Росіяни незаконно встановили деталі на військову техніку

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що в ефірі німецького ток-шоу Anne Will повідомив про знахідку. Кулеба розповів німецьким глядачам, як "німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину".

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"На цьому конкретному прикладі розказав 4 мільйонам глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу", – зазначив міністр.

Після звинувачень компанія Bosch повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, метою.

Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку,

– констатував Кулеба.

У Німеччині провели розслідування

Унаслідок цього в Німеччині провели розслідування, після чого Bosch офіційно оголосив, що покидає ринок Росії.

Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в не цивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам,

– йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що очікується повна зупинка виробництва Bosch на російських заводах. Зокрема, на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

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