Путін не зробить крок назад: які справжні наміри Кремля щодо переговорів

Росія нібито передала США проєкт мирного договору, відповідно до якого Кремль готовий піти на певні поступки. Зокрема "обговорити передачу Україні Запорізької та Херсонської областей".

Також Росія буцімто "пропонує" визначити Крим "демілітаризованою територією", яка може перебувати під "подвійним підпорядкуванням України та Росії". На думку політолога та експерта-міжнародника Максима Несвітайлова, якою він поділився з 24 Каналом, можливість такого мирного проєкту – це конспірологічна теорія, в що не має жодних реалістичних пунктів.

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Які сигнали подає Путін

Для Путіна Крим є абсолютно недоторканним, а його належність до Росії не є предметом жодних дискусій. Кримський півострів, за словами політолога, взагалі не буде фігурувати у переговорах з Росією.

Також поки Путін живий, він не відмовиться від Херсонської та Запорізької областей, тому що відповідно до конституції, вони є "частиною Росії". Тому він не зробить крок назад і буде воювати стільки, скільки зможе, щоб втримати окуповані території,

– пояснив Несвітайлов.

Він додав, що для цього Росія, на жаль, ще має запас міцності на ведення війни – принаймні найближчі 3 – 5 років.

Водночас Москва підписала угоду з Пхеньяном щодо взаємної військової допомоги, і це свідчить про те, що Кремль скоріш схильний до більшої ескалації, ніж до перемовин.

Також Путін напередодні Саміту миру у Швейцарії публічно оголосив свій план, який є тільки "передумовою" початку переговорів з Україною. Зокрема, він цинічно заявив, що Україна має вивести свої війська з усієї території "нових російських регіонів", зокрема Запорізької та Херсонської областей.

"Путін по суті "запропонував" умови капітуляції України. Невже він готовий підписати угоду, яку нібито Росія передала США", – зазначив Максим Несвітайлов.

Що відомо про "мирний договір", який Росія передала США

Проєкт цієї угоди буцімто нещодавно привіз до Вашингтона міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Журналіст Дмитро Гордон оприлюднив деякі його пункти: