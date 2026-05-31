Росія нібито відклала масований удар по Україні через "перемир'я" на Трійцю: що кажуть в ОП

У медіа з'явилися повідомлення, що Росія могла відтермінувати масований удар по Україні через запропоноване "перемир'я" на Трійцю. Водночас у Києві цю інформацію заперечують і називають її маніпуляцією.

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах.

Дивіться також Росія знову погрожує атаками: "Флеш" сказав, які цілі є пріоритетними для ворога в Києві

Чому Росія поширює фейки про нібито "перемир'я" на Трійцю?

За повідомленнями у ЗМІ, російська сторона нібито інформувала США про пропозицію короткострокового припинення вогню, під час якого планований удар не був завданий.

Водночас у Києві цю версію подій спростовують. Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія не демонструє жодних ознак доброї волі та продовжує готуватися до нових масованих атак.

За його словами, подібні заяви можуть бути частиною інформаційних маніпуляцій і не свідчать про реальні наміри Москви щодо зменшення інтенсивності бойових дій.

Вся ця фейкова набожність їм потрібна лише для того, щоб створити необхідні умови для підготовки удару,

– зазначив Литвин.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський попередив українців, що росіяни готують новий масований удар по українських містах. Росія також не стримувалася в коментарях і вчергове погрожувала Україні, що удар по Києву може бути "в будь-який момент".

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов для 24 Каналу зазначав, що російські війська можуть обирати як цілі різні об'єкти інфраструктури. Під загрозою залишаються й ті, що вже давно втратили військове значення, але досі позначаються на російських картах як стратегічні, тому можуть ставати пріоритетними для ударів.

Важливо, що голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про можливу загрозу для обласного центру, який може стати однією з цілей російських окупаційних військ. Він закликав мешканців завчасно подбати про власну безпеку та бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Посадовець наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів переважно по цивільній інфраструктурі, тому ризики для мирного населення залишаються високими.

Зазначимо, що загроза масованого російського удару не зникає, тому в разі оголошення повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях та подбайте про власну безпеку.