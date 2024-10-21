Змусить країни тричі подумати: як зупинити продаж західних компонентів Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після виявлення західних елементів у північнокорейських ракетах, які збили в Україні, Експертиза показала, що ці деталі свіжі, тобто вони виготовлені нещодавно.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" рекомендували змінити правила експортного контролю. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що наразі останній пакет санкцій ЄС цього не передбачає.

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Як можна зупинити обхід санкцій

Зараз відповідно до рішень ЄС, будь-яка компанія, яка продає підсанкційний товар Росії, повинна в контракті вносити пункт, що він не є для перепродажу в Росію. Тепер міністри фінансів кажуть, що цей підхід потрібно змінити.

Зараз виходить так, що одна країна, яка виробляє необхідний товар, продає його в третю країну. Вона своєю чергою продає його в четверту, а звідти він потрапляє у Росію або Китаю чи КНДР.

Формальна перша країна, яка продає товар, нічого не порушує. Вона ж не продала його для перепродажу Росію, адже друга країна передала його третій стороні, й лише після того заборонений товар потрапив до країни-агресорки,

– пояснив Іван Ус.

Тому міністри фінансів пропонують запровадити відповідальність безпосередніх виробників цих товарів за те, що вони можуть опинитися у російських руках. Санкційні механізми слід допрацювати, зробити їх більш прискіпливими, а головне, щоб за будь-якою підозрою стояла можливість запровадження вторинних санкцій.

Якщо якась країна дозволятиме використати себе як посередника між Заходом і Росією, то вона також має бути під санкціями. Тоді, з великою ймовірністю, у цьому списку опиниться і Китай, який є основним експортером у світі. Тут важливо, щоб у Заходу була політична воля ввести проти цієї країни санкції.

Проте щонайменше такий інструментарій може допомогти тим, що змусить всі країни, які співпрацюють з Росією, тричі подумати перш ніж перенаправити щось до країни-агресорки. В іншому випадку вони самі опиняться під санкціями,

– підсумував Іван Ус.