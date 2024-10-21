Министры финансов стран "Большой семерки" рекомендовали изменить правила экспортного контроля. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что пока последний пакет санкций ЕС этого не предусматривает.

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Как можно остановить обход санкций

Сейчас в соответствии с решениями ЕС, любая компания, которая продает подсанкционный товар России, должна в контракте вносить пункт, что он не для перепродажи в Россию. Теперь министры финансов говорят, что этот подход нужно изменить.

Сейчас получается так, что одна страна, которая производит необходимый товар, продает его в третью страну. Она в свою очередь продает его в четвертую, а оттуда он попадает в Россию или Китая или КНДР.

Формальная первая страна, которая продает товар, ничего не нарушает. Она же не продала его для перепродажи России, ведь вторая страна передала его третьей стороне, и только после того запрещенный товар попал в страну-агрессора,

– пояснил Иван Ус.

Поэтому министры финансов предлагают ввести ответственность непосредственных производителей этих товаров за то, что они могут оказаться в российских руках. Санкционные механизмы следует доработать, сделать их более придирчивыми, а главное, чтобы за любым подозрением стояла возможность введения вторичных санкций.

Если какая-то страна позволит использовать себя как посредника между Западом и Россией, то она также должна быть под санкциями. Тогда, с большой вероятностью, в этом списке окажется и Китай, который является основным экспортером в мире. Здесь важно, чтобы у Запада была политическая воля ввести против этой страны санкции.

Однако по меньшей мере такой инструментарий может помочь тем, что заставит все страны, которые сотрудничают с Россией, трижды подумать прежде чем перенаправить что-то в страну-агрессора. В противном случае они сами окажутся под санкциями,

– подытожил Иван Ус.