Росія перекриває Азов від українських кораблів: реакція МЗС України

Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. У Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням суверенних прав нашої держави.

Росія з 19 квітня закриває акваторії у напрямку Керченської протоки. Мотивують таке рішення "військовими навчаннями".

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Реакція МЗС України на дії Росії

Це чергова спроба порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави. Адже саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря,

– заявили у міністерстві.

Там додали, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства, які гарантовані Конвенцією ООН з морського права. Згідно з документом, Москва не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Росія посилює ескалацію

У МЗС підкреслили, що крім нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі.

"Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", – пояснили у відомстві.

Там зауважили, що поведінка Росії вказує на відсутність намірів відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із цими діями Росії та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

Відомство закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, аби скасувати рішення про закриття акваторії та припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.