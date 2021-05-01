Росія обрала конфронтацію, – в ЄС рішуче засудили санкції Кремля

Нещодавно Росія запровадила санкції проти голови Європарламенту та семи представників ЄС. В Євросоюзі обурилися діями Росії та назвали їх неприйнятними.

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заява керівників інститутів Євросоюзу

Таку заяву зробили голова Європейської ради Шарль Мішель, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і керівник Європейського парламенту Давид Сассолі. 

Важливо Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

На їхню думку, санкції Росії є необґрунтованими. Ба більше, такі агресивні дії Кремля націлені безпосередньо на ЄС, а не тільки на окремих осіб.

Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення російської влади заборонити восьми громадянам ЄС в'їзд на територію Росії,
– мовиться у документі.

У документі також зазначено, що Євросоюз залишає за собою право вживати заходи у відповідь, адже рішення "яскраво демонструє те, як Росія обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин".

Що цьому передувало

Напередодні Росія ввела санкції та заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам.

У "чорний список" потрапили:

  • Давид Сассолі, голова Європарламенту;
  • Іварс Абольніш, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;
  • Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;
  • Жак Мер, член французької делегації в ПАРЄ;
  • Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;
  • Оса Скотт, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;
  • Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;
  • Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.

Санкції запровадили у відповідь на обмежувальні заходи Ради Європи щодо шести російських громадян 2 і 22 березня. Спочатку – через Олексія Навального, згодом – через порушення прав людини.