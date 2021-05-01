Росія обрала конфронтацію, – в ЄС рішуче засудили санкції Кремля

Нещодавно Росія запровадила санкції проти голови Європарламенту та семи представників ЄС. В Євросоюзі обурилися діями Росії та назвали їх неприйнятними.

Таку заяву зробили голова Європейської ради Шарль Мішель, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і керівник Європейського парламенту Давид Сассолі.

Важливо Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

На їхню думку, санкції Росії є необґрунтованими. Ба більше, такі агресивні дії Кремля націлені безпосередньо на ЄС, а не тільки на окремих осіб.

Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення російської влади заборонити восьми громадянам ЄС в'їзд на територію Росії,

– мовиться у документі.

У документі також зазначено, що Євросоюз залишає за собою право вживати заходи у відповідь, адже рішення "яскраво демонструє те, як Росія обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин".

Що цьому передувало

Напередодні Росія ввела санкції та заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам.

У "чорний список" потрапили:

Давид Сассолі , голова Європарламенту;

, голова Європарламенту; Іварс Абольніш , голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;

, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш , директор Центру державної мови Латвії;

, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер , член французької делегації в ПАРЄ;

, член французької делегації в ПАРЄ; Йорг Раупах , керівник прокуратури Берліна;

, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт , глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;

, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони; Ільмар Томуск , глава мовного департаменту Естонії;

, глава мовного департаменту Естонії; Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.

Санкції запровадили у відповідь на обмежувальні заходи Ради Європи щодо шести російських громадян 2 і 22 березня. Спочатку – через Олексія Навального, згодом – через порушення прав людини.