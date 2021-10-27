Росія образилась на Нідерланди через "скіфське золото" та погрожує розірвати співпрацю

Суд Амстердама постановив повернути Україні експонати з виставки "скіфського золота". Російські дипломати влаштували істерику, заявивши, що вердикт ставить під сумнів перспективи міжмузейної співпраці двох країн.

У МЗС РФ вдали, що "до останнього сподівалася, культура залишиться поза політикою", але при цьому звинуватили Україну в долученні до справи як третьої сторони та "розпалюванні політичної баталії щодо музейного обміну".

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"Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якому було виявлено ці артефакти", – продовжили дипломати країни-агресора.

Рішення Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, зокрема між Росією та Нідерландами,

– додали у російському МЗС.

Що відомо про "скіфське золото" Влітку 2013 року з експонатів київського Музею історичних цінностей та ще чотирьох музеїв, розташованих у Криму, сформували колекцію з 584 експонатів (понад дві тисячі предметів) вартістю близько одного мільйона євро.



Із них створили виставку "Крим – золото і таємниці Чорного моря". Дещо пізніше її назвуть "скіфським золотом". У рамках міжнародної співпраці експозиція вирушила до Німеччини, а у лютому 2014 – до Амстердама. Там перебувала й донині.

Амстердамський суд у вівторок, 26 жовтня, постановив повернути Україні експонати з виставки "скіфського золота".

Головне про повернення "скіфського золота" в Україну / Інфографіка 24 каналу