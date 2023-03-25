Окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк, загинули чоловік і жінка, – ОП

Росія продовжує тероризувати мерне населення України. У суботу, 25 березня, окупанти обстріляли міста Часів Яр та Торецьк Донецької області.

Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що міста на Донеччині загарбники обстріляли з артилерії. На жаль, є жертви.

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Окупанти вбили двох людей

Єрмак заявив, що внаслідок обстрілів у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку.

Нагадаємо, що напередодні армія Росії обстріляла Пункт незламності у Костянтинівці Донецької області. Окупанти здійснили обстріли близько 1 години ночі. Відомо, що місто обстріляли із зенітно-ракетного комплексу С-300.

У ДСНС повідомили, що загинули 5 людей: 3 жінки та 2 чоловіків. Вдалося врятувати 1 людину, яку витягнули з-під завалів.

По Україні – висока загроза ракетних ударів

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що станом на 25 березня корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено до 10 одиниць.

Гуменюк попередила, що на бойовому чергуванні залишаються 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" там може бути до 8 ракет.

Тому загроза ракетної небезпеки залишається досить високою. Перед цим ворог активно дорозвідував цілі. Гуменюк припускає, що росіяни можуть економити "Калібри", оскільки це високоточна зброя, яку можуть застосовувати по конкретних цілях.

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