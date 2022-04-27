Росія обстріляла Чугуїв на Харківщині: є поранені

Росіяни 27 квітня обстріляли Чугуїв. Відомо про двох постраждалих серед місцевих жителів. Їх госпіталізували.

Деталі розповіла пані мер міста Галина Мінаєва. Вона зауважила, що життя триває. Зокрема, працюють усі служби.

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На жаль, сьогодні місто також обстрілювали. Серед наших земляків є двоє людей, які отримали поранення,

– наголосила пані мер.

Росіяни обстріляли Білогорівку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти обстріляли Білогорівку. Це сталося саме тоді, коли відбувалася евакуація місцевих жителів. Зокрема, серед них було 8 дітей.

На щастя, постраждалих не було. Однак російські загарбники пошкодили ще один житловий будинок.

Також ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська. Там у підвалі ховалися люди. На щастя, жертв не було.

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