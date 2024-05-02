В якому стані постраждалі в Дергачах діти і що відомо про наслідки обстрілу

Удень 2 травня росіяни вкотре вдарили по Харківщині. На жаль, під час обстрілу постраждали діти – у них переважно уламкові поранення.

Поки немає точної інформації щодо типу зброї, якою завдали удару. Імовірно, це були КАБи. Проте відомо, що під час удару діти були в спортивному клубі.

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Синєгубов про наслідки обстрілу Дергачів

Наслідки російського обстрілу керованими авіабомбами по цивільних будівлях. Два влучання, одне з них – біля спортивного клубу, інше – в землю. Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку. Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості,

– написав він.

В одного хлопчика гостра реакція на стрес, в іншого зафіксували легкі травми – на щастя, він не потребує госпіталізації. Постраждав і 75-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

"Неприхований терор серед білого дня щодо дітей та літніх людей. Жодного військового об'єкта поряд!" – підкреслив глава ОВА.

Як зауважив Синєгубов, підстав для евакуації міста Дергачі немає.

Що відомо про обстріл Дергачів

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Били і по приватних будинках.

У поліції області повідомили, що на території підприємства, на щастя, було влучання в землю. В іншому випадкові жертв могло би бути більше. Але в спортклубі постраждали діти. Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.