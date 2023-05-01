Російська пропаганда прокололася: як окупанти хотіли видати свій удар по Донецьку за "атаку ЗСУ"

Окупанти цинічно здійснюють масовані ракетні атаки по Україні, а й цинічно обстрілюють тимчасово окуповані Росією території. Під час чергового обстрілу росіяни знову намагалися звинуватити ЗСУ в "атаці".

Напередодні, 28 квітня, росіяни обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Під ворожий обстріл потрапила зупинка поблизу універсаму "Україна". Окупанти звинуватили в "атаці" ЗСУ, проте є декілька нестикувань.

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Як окупанти прокололися з обстрілом Донецька

Окупанти обстріляли Донецьк 28 квітня, відразу після ракетної атаки по території України. Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, це звичайна тактика росіян, аби звинуватити у всьому "київський режим". Але росіяни не враховують, що всі вильоти й прильоти фіксуються та визначаються за допомогою відповідних засобів, тому побачити це може будь-хто.

Пропагандисти заявили, що "українські Збройні Сили" обстріляли РСК "Олімпійський", проте є два нестикування.



Що заявила кремлівська пропаганда / Скриншот із соцмереж

Або "неонацисти-диверсанти" з чеськими установками РСЗВ RM-70 Vampire дісталися глибоко в тил "ДНР" і тому мають змогу обстрілювати Донецьк зі сходу. Або мають у своєму розпорядженні снаряди, які в польоті розвертаються і летять у зворотному напрямку. Інакше пояснити руйнування донецьких будівель саме зі східної їх частини не виходить,

– спростували у Центрі стратегічних комунікацій заяви окупантів.

Окупанти самі обстріляли Донецьк зі східної частини фронту, що окупована росіянами. У ЦСК пояснюють, що ворог робить таке з однієї причини – спочатку вбиває одних українців ракетами, а потім, аби знецінити одне вбивство, скоюють ще одне на тимчасово окупованій території.

Росіяни бідкалися й на те, що під час обстрілу буцімто знищили єдину на весь Донецьк установку МРТ, проте й тут збрехали. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, їх щонайменше 8 у тимчасово окупованому місті.

Чергове дно окупанти пробили, коли "жахливі наслідки обстрілів Донецька" проілюстрували кадрами з Умані.

Масований ракетний обстріл 28 квітня: що відомо