Росія обстріляла касетними боєприпасами Дружківку на Донеччині: поранено оператора DW

Внаслідок атаки російських загарбників у Дружківці отримав поранення співробітник Deutsche Welle. Ще постраждали наші солдати. На жаль, також є жертви.

Російські загарбники атакували Дружківку, що розташована у Краматорському районі Донеччини. Це сталося у неділю, 22 липня.

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Подробиці російської атаки на Донеччині

Росіяни гатили касетними боєприпасами по околицях міста. Соцмережами шириться фотографія з місця подій. Очевидцям вдалося сфотографувати момент удару.

Момент удару по Дружківці / Фото з соцмереж

Внаслідок атаки був поранений оператор Deutsche Welle Євген Шилко. Зазначається, що він постраждав саме від російських касетних боєприпасів. Представника ЗМІ ушпиталили. Він перебуває у стабільному стані. Також було пошкоджено автівку журналістів.

Кореспондент Матіас Белінгер поділився подробицями атаки.

Ми знімали українську армію під час тренування у стрільбі по мішенях, як раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, пролунали нові вибухи, ми побачили, що люди поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами,

– сказав очевидець.

Росіяни могли атакувати місце для тренувань ЗСУ

Як пише DW, загарбники обстріляли тренувальний майданчик Сил оборони. У момент удару представники західного ЗМІ робили репортаж про підготовку наших захисників.

За попередніми даними, метою російського обстрілу був тренувальний майданчик українських військових,

– зазначається у повідомленні.

Попередньо, росіяни забрали життя в одного з наших захисників. Ще декілька воїнів ЗСУ серйозно постраждали.

Росіяни не припиняють терор Донеччини

Окупанти завдали 3 авіаційних удари по селищу міського типу Нью-Йорк. Це сталося ввечері 21 липня. Росіяни могли застосувати авіабомби ФАБ-250. Вибуховими хвилями пошкоджено господарські споруди та об'єкти житлової забудови.

На жаль, є жертви та постраждалі. Наразі відомо про 4 загиблих – серед них подружжя. Рятувальники дістали рештки їхніх тіл з-під завалів. Також попередньо відомо про 3 постраждалих цивільних.

Ще в ту суботу близько 15 години російські загарбники обстріляли з артилерії селище Дружба. Внаслідок атаки загинуло двоє неповнолітніх українців – 10-річний брат та 16-річна сестра. Відомо про одну поранену особу. Постраждала літня жінка, яку ушпиталили.

, наразі фронт розташований за 23 кілометри від Дружківки.