Росія обстріляла електроінфраструктуру, яка живить Тернопіль: влада розповіла про наслідки

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для не загрози. Зокрема, вона вдарила по Тернополю.

Росія вночі проти 26 листопада атакувала електроінфраструктуру Тернополю. Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову.

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Наслідки удару по Тернополю

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Зокрема, замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.

За його словами, школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.

Також у місті відновлюють роботу пунктів обігріву. Вони працюють з 8:00 за адресами:

вулиця Миколи Лисенка, 8 – Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення;

проспект Злуки, 45 – КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка";

Привокзальний майдан, 1 – Вокзал станції "Тернопіль";

вулиця Федьковича,11 – КЗ "Дитячий – юнацький пластовий центр".

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.