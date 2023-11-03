Росіяни знищили коледж у Харкові: що залишилося на місці влучання – фото і відео

У ніч проти 3 листопада росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог атакував "Шахедами" 2 райони міста Харків. Удари спрямували на цивільну інфраструктуру.

Унаслідок нічного обстрілу повністю згоріла житлова будівля. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, пошкоджень також зазнала адмінбудівля, що використовувалася як соцустанова, СТО, на якій було близько 10 машин та неробочий швацький цех.

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Окупанти знищили коледж у Харкові

Окрім того, росіяни знищили місцевий коледж – історичну будівлю, якій було вже близько 110 років. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив 24 Каналу, що, на щастя, місцеві не отримали поранень.

Кореспондентка 24 Каналу на місці влучання: дивіться відео

Росіяни зруйнували коледж у Харкові / Фото 24 Каналу

Щодо будівлі коледжу, то наразі її обвалили, щоб запобігти трагедії. Однак міський голова Харкова запевнив, що навчальний заклад відновлять.

Унаслідок атаки постраждав житловий будинок навпроти

Значних пошкоджень зазнав будинок Олени Миколаївни, що мешкає через дорогу від навчального закладу. Жінка поділилася подробицями удару.

Я спала після роботи, але прокинулася від такого вибуху, що просто машинально підхопилася й сіла. Я була в такому ступорі, що не могла зрозуміти, в який бік мені бігти та що робити,

– розповіла харків'янка.

Російська атака пошкодила дах та вікна у будинку Олени Миколаївни. Крім того, ушкоджень зазнала й автівка родини.

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