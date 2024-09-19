"Почула, що полетіло скло": харків'яни розповіли про жахливий обстріл міста

Росія не припиняє тероризувати Харків. З ночі 18 вересня і до сьогоднішнього дня росіяни обстрілювали місто різними типами зброї, зокрема С-300 та КАБами.

Під удар потрапили Шевченківський, Салтівський та Індустріальний райони. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, як харків'яни пережили обстріл.

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Про нічний обстріл ворога

Близько 05:00 у Салтівському районі відбулося влучання КАБу на територію об'єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна та ворота.

О 04:55 в Індустріальний район також прилетіли російські керовані авіабомби. Внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садочка та одного багатоквартирного будинку

Як можна?! По школах, по дитячих садочках б'ють. Це житлові будинки, люди без вікон лишилися. Недалеко 12-поверхівка, пів будинку знесли. Скільки людей загинуло, що ж це робиться,

– наголосила харків'янка Олена.

Ще у ніч на 19 вересня Росія потужно обстріляла ракетами С-300 Шевченківський район. Вибухова хвиля пошкодила вікна в 9 багатоповерхівках та вітрину магазина.

Я не знаю, як злетіла і куди летіла. Вже люди у двері стукають. Я була вдягнута в нічну сорочку. Тільки почула, що полетіло скло. У мене всі жалюзі пошкоджені. Пластикові вікна цілі, але пластик увесь полопаний, завіси зірвало. Тепер з середини балкон закладений цеглою,

– розповіла мешканка пошкодженого обстрілом будинку Лідія Язєва.

Неподалік у лісі сталася пожежа на площі 1500 метрів квадратних. Горів 1 приватний будинок, 2 господарські споруди та лісова підстилка.