Міг бути прицільний удар з дрона: деталі обстрілу Херсонщини, через який загинули 3 людей
Джерело:Національна поліція України
Росія продовжує обстрілювати і вбивати мирних українців. У неділю, 5 березня, окупанти цинічно завдали удару по Херсонській області.
Російська армія з мінометів обстріляла село Понятівка Дар'ївської громади. Внаслідок цього загинула ціла сім'я.
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Поліція розпочала кримінальне провадження
У результаті обстрілу 39-річна жінка та двоє її синів – 15 та 9 років – загинули на своєму подвір'ї. У поліції додають, що на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Наслідки ворожого обстрілу / Фото Офісу Генпрокурора
Наразі поліцією Херсонщини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
Яку версію розглядають слідчі
Згодом керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону повідомив, що мінометний вогонь – не остаточна причина загибелі мирних жителів.
Слідчі розглядають версію, що російські окупанти обстріляли житловий будинок прицільно, скинувши снаряд з дрона.
Зараз тривають слідчі дії. Є версія, що це був не мінометний вогонь, а з дрона окупанти скинули снаряд. Тобто, коли російські окупанти обстрілюють мінометами, то вони гатять просто по квадрату, а коли скидать снаряд, то бачать, куди він летить,
– заявив Толоконніков.
Він додав, що це була звичайна сільська хата, де жила мати з двома дітьми.
"Що треба мати в голові, щоб кинути вибухівку просто на будинок", – зазначив посадовець.
Чому росіяни обстрілюють Херсонщину
- Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що протягом минулої доби окупанти здійснили понад 120 обстрілів різних населених пунктів на Херсонщині.
- Найбільше від ударів ворога потерпає Херсон та Антонівка, яка розташована поруч. За її словами, протягом минулої доби внаслідок обстрілів ворога отримали поранення 3 цивільних. Їм надали медичну допомогу.
- Гуменюк заявила, що окупанти усвідомлюють, що рух спротиву виявляє їхні позиції та місця базування. Сили оборони про них знають, тому росіяни й намагаються ховатися серед місцевого населення, адже усвідомлюють, що ЗСУ не б'ють по місцевих.
- За її словами, російські загарбники намагаються виправдати перед своїм військово-політичним керівництвом потребу виїхати з лівого берега Херсонської області.