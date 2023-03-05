Міг бути прицільний удар з дрона: деталі обстрілу Херсонщини, через який загинули 3 людей

Росія продовжує обстрілювати і вбивати мирних українців. У неділю, 5 березня, окупанти цинічно завдали удару по Херсонській області.

Російська армія з мінометів обстріляла село Понятівка Дар'ївської громади. Внаслідок цього загинула ціла сім'я.

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Поліція розпочала кримінальне провадження

У результаті обстрілу 39-річна жінка та двоє її синів – 15 та 9 років – загинули на своєму подвір'ї. У поліції додають, що на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.



Наслідки ворожого обстрілу / Фото Офісу Генпрокурора

Наразі поліцією Херсонщини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Яку версію розглядають слідчі

Згодом керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону повідомив, що мінометний вогонь – не остаточна причина загибелі мирних жителів.

Слідчі розглядають версію, що російські окупанти обстріляли житловий будинок прицільно, скинувши снаряд з дрона.

Зараз тривають слідчі дії. Є версія, що це був не мінометний вогонь, а з дрона окупанти скинули снаряд. Тобто, коли російські окупанти обстрілюють мінометами, то вони гатять просто по квадрату, а коли скидать снаряд, то бачать, куди він летить,

– заявив Толоконніков.

Він додав, що це була звичайна сільська хата, де жила мати з двома дітьми.

"Що треба мати в голові, щоб кинути вибухівку просто на будинок", – зазначив посадовець.

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