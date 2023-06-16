Пряма залежність від подій і заяв, – Світан пояснив мету обстрілу Києва та кількість ракет

Під час візиту лідерів низки африканських держав до Києва, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Росія не зраджує свою тактику тероризму.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що потрібно перестати проводити зустрічі з лідерами країн, які хочуть закінчити війну на умовах Росії.

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Це шантаж, яким користується Росія

Світан вважає, що лідери африканських держав мають передати керівництву України ультиматум від Росії, щоб змусити закінчити війну на її умовах. Паралельно з цим відбуваються ракетні обстріли.

"Це тероризм у чистому вигляді. Стандартний набір інструментів будь-якого шантажиста: погрожують "вбити заручника" (завдають ракетний удар в момент передачі так званого ультиматуму – 24 Канал). Коли уклали "зернову угоду", то били по Вінниці. Коли Ердоган пропонував мирні ініціативи, то були масові обстріли тощо", – заявив він.

Ракети падають, не долетівши до цілей

Полковник запасу пояснив, чому росіяни застосували 6 "Кинджалів" – у них лише 6 літаків МіГ-31К, які є носіями цих ракет. "Калібрів", найімовірніше, було більше – повний залп, або 8 ракет. Однак, як це часто буває у росіян, частина ракет загубилась ще по дорозі.

Річ у тім, що вони почали робити ці ракети "на колінах". 20 – 25% просто падає в море – Чорне або Каспійське, залежно від місця пуску,

– додав Світан.

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