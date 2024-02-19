Терор триває: Росія знову вдарила по будинках у Куп'янському районі

Російські загарбники вкотре здійснили черговий цинічний злочин проти мирного населення України. Так, окупанти знову обстріляли Куп'янський район Харківської області.

Нагадаємо, що 17 лютого окупанти вдарили по Куп'янську, зокрема, КАБами. Внаслідок атаки були пошкодження цивільної інфраструктури. Також повідомлялося про загиблих.

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Ворог знову атакував Куп'янський район

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники вкотре завдали удару по Куп'янському району Харківської області.

Повідомляється, що увечері 19 лютого близько 17:00 окупанти обстріляли село Вільхуватка двома керованими авіаційними бомбами.

Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу,

– зазначив посадовець.

У ДСНС України також розповіли, що під вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту. Рятувальники уточнили, що під завалами одного із будинків перебувала 74-річна жінка.

Працівники ДСНС швидко розкидали залишки конструкцій будівлі та визволили жінку з-під завалів.

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Крім того, згодом вони на пожежному автомобілі транспортували постраждалу на зустріч бригаді екстреної медичної допомоги, подолавши відстань близько 15 кілометрів.

Росіяни вдарили по Куп'янському районі Харківської області / Фото ДСНС та Харківської обласної прокуратури

Надалі жінку передали медикам для подальшої госпіталізації.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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