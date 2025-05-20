Росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні: є поранені
- Російські війська атакували маршрутку в Херсоні з БпЛА, скинувши вибухівку, що призвело до поранення двох осіб.
- Жінка 1960 року народження та 56-річний чоловік отримали вибухові травми та контузії, їм надають медичну допомогу.
Російські війська вранці 20 травня з БпЛА атакували маршрутку у Херсоні. Відомо про поранених.
Медики надають пораненим необхідну допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.
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Які наслідки атаки росіян на громадський транспорт у Херсоні
Вранці 20 травня росіяни атакували маршрутне таксі у Херсоні за допомогою БпЛА. Він скинув на неї вибухівку.
Внаслідок цинічної атаки травми отримали двоє людей. Жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію. Її оглядають медики.
Пізніше за допомогою звернувся також 56-річний чоловік, у нього теж вибухова травма та контузія. Його обстежують медики та надають необхідну допомогу.
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні
Нагадаємо, уночі 18 травня росіяни атакували Київщину; у Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина. Маленький Марк отримав осколкове поранення обличчя, він може втратити зір, його дідусь і бабуся також у лікарні.