Атака специфічними ракетами, – Гуменюк розповіла деталі про удар по Одещині

Вночі 7 жовтня російські окупаційні війська атакували ракетами "Онікс" Одеську область. Мова про специфічні ракети - гіперзвукові "Онікси". Є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Атака відбулась о 2 ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти "перемог", яких він не має на полі бою,

– зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що це були надзвукові ракети протикорабельні – "Онікс", випущені з тимчасово окупованого Криму.

Куди поцілив ворог

За словами речниці, "пріоритети" ворога не змінились – під атакою були об'єкти припортової інфраструктури, зруйновано зерносховище. Є руйнація будівлі в одному з пансіонатів.

"Немає інформації щодо постраждалих. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків: вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир, пошкоджено гаражний корпоратив, декілька автівок пошкоджено вогнем, спричиненого уламками ракет", – додала Наталія Гуменюк.

Більше про атаку ворога

! Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив , що в результаті ракетного удару постраждало 4 людей. Вони отримали поранення від уламків скла.

Вночі Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Одеської області про загрозу застосування балістичного озброєння, в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Близько 2:00 ночі в Одесі пролунали вибухи.

У Силах оборони півдня України повідомили, що окупанти били надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", які випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.