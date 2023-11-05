Окупанти вкотре обстріляли поліцейських на Херсонщині: вони отримали численні травми

Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Херсон та область. Увечері 4 листопада окупанти атакували поліцейських.

За інформацією Херсонської ОВА протягом доби 4 листопада російська армія понад 100 разів обстріляла Херсонщину. Для цього ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ "Град", танки, безпілотники й авіацію.

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Унаслідок атаки поранено поліцейських

Російські військові для атак застосовують безпілотники. Неодноразово ворог кріпив вибухівку до БпЛА й потім скидав її на цивільне населення. До терористичної тактики окупанти вкотре вдалися увечері 4 листопада.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у Бериславі російські військові скинули з БпЛА боєприпас на автомобіль поліції. Унаслідок ворожої атаки травм зазнали 43-річний поліцейський і 47-річний місцевий житель.

Вони зазнали численних поранень й були госпіталізовані до лікарні. Вибухом серйозно також пошкоджено службовий автомобіль.



Росіяни скинули вибухівку на автомобіль / Фото Нацполіції



Росіяни використали БпЛА для атаки / Фото Нацполіції

Росіяни постійно обстрілюють Херсонщину