Попри "перемир'я", ввечері над Полтавщиною збили ракету: в ОВА розповіли про наслідки

Росія вкотре оголошує "перемир'я" та не дотримується його. Ввечері 8 травня ворог знову обстріляв Україну.

Цього разу під ударом опинилася Полтавщина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки ракетного обстрілу Полтавщини

За даними ОВА, сьогодні під час повітряної тривоги у Миргородському районі Полтавської області працювала ППО. Внаслідок збиття ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу,

– написав Когут.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в області оголосили о 19:37. Вже о 19:40 Повітряні сили попередили про ракету на півночі Полтавщини, що рухалася курсом на Кременчук.

Росія невпинно атакує Україну та тероризує мирних жителів. Зокрема, раніше ворог також атакував балістикою та "Шахедами" Київ. Внаслідок атаки у ніч проти 7 травня загинули щонайменше 2 людини у Шевченківському районі столиці, ще 8 осіб постраждало, серед них 4 дітей.