На Донеччині Росія вдарила по Сіверську: поранено 4 поліцейських
Джерело:МВС України
Російські окупанти вдарили по прифронтовому Сіверську, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу було поранено правоохоронців.
Стан постраждалих наразі задовільний. Вони лікуються вдома.
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Через удар по Сіверську поранено поліцейських
Російські терористи вдарили по прифронтовому Сіверську з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.
Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи. Також було пошкоджено службовий автомобіль.
Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно,
– зазначили у МВС України.
Окрім цього, минулої доби Росія атакувала три населених пункти Донеччини: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.
Обстріл Донеччини / фото поліції
Обстріли Донеччини: останні новини
- Нагадаємо, що 1 жовтня окупанти завдали удару по Кіндратівці. Внаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинилася сім'я з дитиною.
- 28 жовтня на Волноваському напрямку відбувся артобстріл Вугледара та ракетний удар по околицях Комарської громади. А на Горлівському напрямку загорілася будівля в Олександро-Калиновому Іллінівської громади. Пошкоджена промислова будівля в Часовоярській громаді, обстріляні околиці Костянтинівської і Соледарської громад.
- Крім цього, на Лисичанському напрямку були обстріляні три вулиці Сіверська, зафіксовано 14 обстрілів Лиманської громади.