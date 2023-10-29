На Донеччині Росія вдарила по Сіверську: поранено 4 поліцейських

29 жовтня 2023, 11:01
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Джерело:

МВС України

Російські окупанти вдарили по прифронтовому Сіверську, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу було поранено правоохоронців.

Стан постраждалих наразі задовільний. Вони лікуються вдома.

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Через удар по Сіверську поранено поліцейських

Російські терористи вдарили по прифронтовому Сіверську з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи. Також було пошкоджено службовий автомобіль.

Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно,
– зазначили у МВС України.

Окрім цього, минулої доби Росія атакувала три населених пункти Донеччини: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.


Обстріл Донеччини / фото поліції

Обстріли Донеччини: останні новини

  • Нагадаємо, що 1 жовтня окупанти завдали удару по Кіндратівці. Внаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинилася сім'я з дитиною.
  • 28 жовтня на Волноваському напрямку відбувся артобстріл Вугледара та ракетний удар по околицях Комарської громади. А на Горлівському напрямку загорілася будівля в Олександро-Калиновому Іллінівської громади. Пошкоджена промислова будівля в Часовоярській громаді, обстріляні околиці Костянтинівської і Соледарської громад.
  • Крім цього, на Лисичанському напрямку були обстріляні три вулиці Сіверська, зафіксовано 14 обстрілів Лиманської громади.

Автор: Софія Ропан