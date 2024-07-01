Окупанти вдарили "Ураганами" по Українську на Донеччині: є жертви, пошкоджені багатоповерхівки
Джерело:Вадим Філашкін
Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Українськ Донецької області. Російські загарбники вбили двох жінок.
Так, внаслідок російського обстрілу загинули жінки 65 і 75 років. Ще 8 людей зазнали поранень.
Важливо Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 поблизу Селидового: серед постраждалих – дитина
Росія обстріляла Українськ 1 липня
О 07:40 1 липня російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по місту Українськ. В епіцентрі ворожої атаки опинилась житлова забудова.
Внаслідок обстрілу двоє жінок 65 та 70 років, які перебували на вулиці, отримали травми, несумісні з життям. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості ще 8 цивільних, які також перебували поруч з будинками,
– повідомили в обласній прокуратурі.
В результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю й 10 багатоквартирних житлових будинків.
Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Кожен день на Донеччині є нові й нові жертви російських воєнних злочинів. Залишатися тут — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!
– закликав голова ОВА.
Зверніть увагу Окупанти вдарили по Дніпру балістикою: є постраждалі й пошкодження в житловому районі
Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Філашкіна