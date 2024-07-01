Окупанти вдарили "Ураганами" по Українську на Донеччині: є жертви, пошкоджені багатоповерхівки

Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Українськ Донецької області. Російські загарбники вбили двох жінок.

Так, внаслідок російського обстрілу загинули жінки 65 і 75 років. Ще 8 людей зазнали поранень.

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Росія обстріляла Українськ 1 липня

О 07:40 1 липня російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по місту Українськ. В епіцентрі ворожої атаки опинилась житлова забудова.

Внаслідок обстрілу двоє жінок 65 та 70 років, які перебували на вулиці, отримали травми, несумісні з життям. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості ще 8 цивільних, які також перебували поруч з будинками,

– повідомили в обласній прокуратурі.

В результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю й 10 багатоквартирних житлових будинків.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Кожен день на Донеччині є нові й нові жертви російських воєнних злочинів. Залишатися тут — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!

– закликав голова ОВА.

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Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Філашкіна

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять!