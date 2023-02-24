Окупанти обстріляли дитсадок на Херсонщині, а на Сумщині – маршрутку
Джерело:Херсонська ОВА
Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти влучили в дитячий садок у Херсонській області, а у Сумській обстріляли маршрутку.
Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа.
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Росія тероризує мирне населення
На щастя, через цю ворожу атаку ніхто не постраждав. Про прикрий інцидент повідомили у Херсонській ОВА о 18:00.
Російські окупанти обстріляли маршрутку на Сумщині. За даними Сумської ОВА, сьогодні о 16:36 ворог здійснив з території Росії обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка – Суми в районі села Водолаги Хотінської громади Сумського району.
Внаслідок ворожого обстрілу травмувалися 4 особи. Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.Нагадаємо. Російські загарбники 21 лютого цинічно обстріли Херсон. Окупанти атакували зупинку громадського транспорту, на якій якраз перебували місцеві жителі. На жаль, п'ять осіб загинуло.
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