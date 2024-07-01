У росіян залишиться мало можливостей: який ефективний метод боротьби з КАБами

Україна щоденно потерпає від обстрілів керованими авіабомбами. Протидіяти їм важко, адже насамперед треба знищувати бомбардувальники, які їх переносять.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що системи Patriot могли б працювати проти КАБів поки їх переносять російські Су-34. Ці літаки скидають авіаційну бомбу за 50 – 70 кілометрів від лінії зіткнення.

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Як протидіяти КАБам

"На висотах понад 10 кілометрів Су-34 світиться як новорічна ялинка. Це досить великий бомбардувальник, який бачать наші радіотехнічні війська. Тому Patriot його знищить разом з усіма КАБАми, які він ще не скинув", – зауважив Роман Світан.

Також можемо розглянути знищення російських літаків на аеродромах. Це варто використати як аргумент для отримання дозволу працювати ATACMS по території Росії.

Але повірте, росіянам дадуть час, щоб вони перебазували свої літаки на дальність понад 300 кілометрів. Лише після цього ми отримаємо дозвіл працювати ATACMS на таку відстань,

– сказав Світан.

До того, окупанти можуть перевести літаки ще далі, на інші аеродроми. Вони летітимуть довше, але все-таки зможуть виконати бойове завдання. Тому для того, щоб відігнати російські літаки Україні потрібні ракети Tomahawk, дальністю від 1600 і навіть більше.

"Tomahawk можуть виконувати такі завдання. Тоді у росіян буде дуже мало можливостей працювати по нашій території повітряними засобами великої дальності ураження", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.