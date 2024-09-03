Україна, Сирія, Чечня, Афганістан: що треба знати про концепцію війни Росії

Терор цивільного населення – це звичайний стан Росії. За останні дні окупанти завдали серії ударів, метою яких були виключно цивільні об'єкти.

Терор цивільних – це російська концепція війни

Росіяни почали з ударів по Харкову балістичними ракетами 9М723, а продовжили ударами по Сумах, де зруйнували центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Потім були удари по Києву.

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Жодного військового об'єкта – переважно цивільні. Особливо привертає увагу удар по Сумському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Це ж наскільки потрібно бути хворим виродком, щоб спрямовувати атаку саме на такий об'єкт? Центр ухвалення рішень?

Терор – це звичайний стан російських окупантів. Не шукайте якогось взаємозв'язку з подіями на інших плацдармах та напрямках. Терор цивільного населення – концепція війни Росії.

Ще за часів СРСР одним із тактичних і, я б навіть сказав, стратегічних елементів ведення війн був закладений елемент терору цивільного населення. Іншими словами, цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури та вбивство цивільного населення з метою поширення панічних настроїв, хаотизації внутрішньої соціально-політичної ситуації та морально-психологічного тиску на владу через цивільний сегмент з примусом до якнайшвидшої капітуляції.

Ця концепція передбачала елементи воєнних злочинів, які цілком можна кваліфікувати як геноцид.

Яскравий приклад – Афганська війна. Тільки за найскромнішими підрахунками, під час Афганської кампанії СРСР у 1979 – 1989 роках загинуло до 700 тисяч цивільних. За не скромними підрахунками – до 2 мільйонів!

Це було зумовлено тим, що радянська армія під час зачисток повністю знищувала кишлаки, фактично без розбору знищувала всіх, хто там перебував, незалежно – цивільні чи моджахеди. Часом населені пункти знищували тільки для того, щоб знизити підтримку опору серед місцевого населення, як елемент залякування.

Згідно з даними періоду СРСР, радянському контингенту протистояло від 25 тисяч до 140 тисяч сил опору. Цивільних радянські військові вбили у десятки разів більше.

Чеченська війна. Терор цивільного населення, геноцид та масові вбивства були частиною цих кампаній Росії.

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Під час Першої чеченської війни, згідно з даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який неодноразово дискредитувався через зв'язки з Росією, були вбиті 40 тисяч цивільних. За даними Аслана Масхадова, мовиться про понад 120 тисяч убитих федеральними військами мирних жителів Чечні.

Під час Другої чеченської війни оцінки відрізняються від 50 до 200 тисяч вбитого мирного населення.

П'ятиденна війна в Грузії так само почалася з боку Росії з ударів по мирному населенню та масових воєнних злочинів, які навіть за ці 5 днів мали масовий характер.

Російська кампанія в Сирії також супроводжувалася масовими бомбовими ударами по цивільних об'єктах – школах, лікарнях, житлових кварталах.

Росія не мститься, вона так воює

В ударах Росії по прикордонних містах та селах України немає жодної "помсти". Існує суворий, системний прагматизм, продиктований загальною концепцією ведення війни, в яку входить терор і геноцид цивільного населення як основна стратегія.

Після завершення Другої світової війни СРСР, а тепер і Росія, є набагато гіршими, ніж нацистська Німеччина, розповсюджувачами ідеології геноциду у світі. Адже до Другої світової війни в СРСР був геноцид проти населення підконтрольних територій:

Казахстану (голод 1919 – 1922 та 1932 – 1933 роки),

Поволжя (1921 – 1922 роки),

Татарстану (1921 – 1922 роки),

України (1932 – 1933 роки) тощо.

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Були масові репресії від червоного терору (1917 – 1922 роки) до великого терору (1937 – 1938 роки). А потім був геноцид постсвітової війни епохи.

Сучасна Росія нічим не відрізняється від Росії періоду раннього, середнього та пізнього періоду СРСР. Тому терор цивільного населення на непідконтрольних окупаційним військам територіях – це частина їхньої стратегії та комплексної ІПСО, покликаної залякати, хаотизувати та дезорганізувати.