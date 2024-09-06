Чи є зараз у Росії шанси на перемогу?

Попри поточну складність на фронті та руйнівну кампанію ударів ракет і БпЛА, що в сукупності тисне на сприйняття і свідомість українців, Росія все одно не володіє мілітарним потенціалом, щоб виключно завдяки йому нас підкорити й нав'язати свою політичну волю.

Росія намагається підірвати волю до спротиву в Україні

500 тисяч в розпорядженні Росії недостатньо, щоб знищити наше угруповання, охопити країну і тримати її в покорі. Масштаб і складність завдань неспівмірна із наявними можливостями, як би наш противник не намагався переконати себе, нас і міжнародну аудиторію.

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Власне, тому противник реалізує комплексну стратегію виснаження України – поєднанням воєнних (дії на фронті й удари в тил) і невоєнних інструментів (інформаційні кампанії), щоб підірвати волю до подальшого спротиву. Саме на комплексну стратегію виснаження робить ставку Москва, відмовляючись від будь-яких переговорів.

Росія хоче змусити працювати в іншому напрямку позитивну динаміку 2022 року. Свої локальні успіхи на фронті разом з ударами по нашому тилу ворог прагне використовувати для підриву настроїв в тилу і серед наших партнерів, створюючи основи для нових локальних успіхів на фронті. Щоб кінець кінцем розмити остаточно два консенсуси:

щодо того, що Україна має реалізовувати оборону так, щоб ворог втрачав засоби й сили швидше, ніж відновлюється, аби гарантувати стабільність врегулювання;

що партнери мають допомагати Україні в межах реалізації права на самооборону.

При тому, що Росія (так само як і Україна) стикається із викликом підтримання відповідної інтенсивності війни. Перш за все шляхом залучення додаткових сил без проведення нової масштабної мобілізації, яка означає нові соціальні та політичні виклики для країни.

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Як наслідок, розуміючи план Росії та обмеження в яких противник змушений діяти, Україна, попри весь негатив і складність, має можливість і цю теорію перемоги противника поставити під сумнів. Виклик для нас в тому, щоб негативну динаміку стабілізувати й змусити працювати в позитивний напрямок.

Це вимагає виконання домашнього завдання з якіснішого комплектування, підготовки та застосування сил, а також подальше залучення потрібних ресурсів для оборонної операції по фронту і забезпечення функціонування тилу. Так, це робити важче ніж у 2022 чи 2023 роках, але це не таке завдання, яке не можливо вирішити.

Тримаємо стрій. Противник не всемогутній, як би не намагався себе показати. У нас є всі шанси отримати прийнятний результат, навіть з наявними обмеженнями.