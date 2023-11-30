Дуже показова історія: про що свідчить відмова Болгарії пропустити літак із Лавровим і Захаровою
Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров прилетів на зустріч Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Скоп'є через територію Греції. Болгарія відмовилась пропустити російський літак.
Річ у тім, що на борту перебувала речниця російського МЗС Марія Захарова, яка перебуває під санкціями. Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив 24 Каналу, що це показова історія.
До теми В усьому винна Захарова: Лавров полетів на зустріч ОБСЄ іншим маршрутом, ніж планував
Відмова Болгарії є показовою
Валерій Клочок зазначив, що ОБСЄ вирішили дати слово Лаврову та зрозуміти риторику Кремля. Однак європейці демонструють свою незгоду з присутністю, зокрема, Захарової. Лавров теж має санкції в ЄС.
Такі речі є знаковими. "Ми з вами поспілкуємось, але не сподівайтесь, що буде так, як ви того хочете. Діалог може бути, але на наших умовах". На мою думку, ця історія дуже показова. Добре, що європейці у цій частині залишаються послідовними,
– сказав він.
Болгарія не пропустила літак з Лавровим: дивіться відео
Участь Лаврова у засіданні ОБСЄ: головне
- Північна Македонія погодила візит Лаврова на засідання Ради глав МЗС ОБСЄ. Україна заявила, що вона не братиме участь в засіданні через присутність Лаврова. Речник українського МЗС Олег Ніколенко зауважив, що Росія послідовно руйнує ОБСЄ. Кремль постійно вдавався до шантажу, відкритих погроз та у такий спосіб блокував консенсус із ключових питань.
- Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) також офіційно заявили, що не братимуть участі в міністерському засіданні. За його словами, щоб врятувати ОБСЄ, то потрібно або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях виключити звідти Росію.
- 30 листопада у столиці Північної Македонії розпочалася зустріч міністрів ОБСЄ. Лавров мав летіти через територію Болгарії, однак несподівано літак був змушений змінити маршрут. Разом із Лавровим на борту була Марія Захарова. Софія заявила, що дозвіл на проліт російської делегації не діє для Захарової, яка фігурує у санкційному списку.
- Відомо, що Лавров таки вирішив взяти із собою Захарову, тому його літак добирався до Скоп'є через Туреччину та Грецію.