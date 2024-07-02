Росія очолила Раду безпеки ООН: в ISW проаналізували, як цим скористається Кремль

Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування в Раді Безпеки ООН. Ймовірно, країна-агресорка скористається ситуацією, щоб продемонструвати силу та намагатиметься впливати на міжнародну систему.

Зокрема, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Окрім того, Кремль також почав інформаційні операції, які мають на меті зняти з себе відповідальність за воєнні злочини.

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В ISW припустили, яким буде головування Росії в ООН

Аналітики вважають, що ротаційне головування в Раді Безпеки ООН Росія, ймовірно, використовуватиме для проєктування сили в міжнародній системі, "як це було історично". Така практика для російських загарбників не нова, адже у квітні 2023 року Кремль використовував майданчик для просування власних наративів.

Тоді Росія намагалася досягти бажаного впливу в міжнародній системі. Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія використовуватиме право вето в Раді Безпеки ООН як базу для проєктування сили.

В Інституті вивчення війни зауважують, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали інформаційні операції. Як припускають аналітики, у такий спосіб Кремль планує зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.

Як вважають експерти, ймовірно, російські пропагандисти почали завчасно створювати умови для свого майбутнього головування в Раді Безпеки ООН.