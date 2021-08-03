Росія помстилась Естонії та оголосила персоною нон ґрата їхнього посла
Джерело:МЗС Росії
МЗС Росії викликала посла Естонії через висилку їхнього дипломата. Маргусу Лайдру російська сторона заявила про рішучий протест й також оголосила його персоною нон ґрата.
У МЗС Росії заявили Таллінну, що нібито потрібно "не ускладнювати ситуацію в зв'язку з висилкою дипломатів, інакше Москва дасть рішучу відповідь". Про це повідомили на сайті МЗС Росії.
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Росія оголосила дипломата Естонії персоною нон ґрата
У російське відомство дипломата Естонії Маргуса Лайдра викликали 3 серпня. Там йому заявили про те, що:
- оголосили "рішучий протест";
- також вручили ноту;
- оголосили персоною нон ґрата.
Він має протягом тижня покинути територію Росії. У російському відомстві стверджують, що попереджали Естонію про те, що "ескалація Таллінном ситуації навколо цього епізоду призведе до неминучих кроків у відповідь".
Дипломатичний скандал між Росією та Естонією: останні новини
- 6 липня у Санкт-Петербурзі працівники російської ФСБ затримали консула Естонії Марта Лятте. До нього мали застосувати "заходи, згідно з міжнародним правом".
- Його нібито затримали "на гарячому" та кваліфікували його дії "як несумісні з дипломатичним статусом працівника і явно ворожі".
- 7 липня у відповідь Естонія підготувала відповідь – з країни видворили російського дипломата.
- Дії Москви щодо консула Естонії назвали провокацією. Водночас у країні зазначили, за нормами міжнародних відносин, деталі висилки дипломатів не розголошуються.