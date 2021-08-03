Росія помстилась Естонії та оголосила персоною нон ґрата їхнього посла

МЗС Росії викликала посла Естонії через висилку їхнього дипломата. Маргусу Лайдру російська сторона заявила про рішучий протест й також оголосила його персоною нон ґрата.

У МЗС Росії заявили Таллінну, що нібито потрібно "не ускладнювати ситуацію в зв'язку з висилкою дипломатів, інакше Москва дасть рішучу відповідь". Про це повідомили на сайті МЗС Росії.

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Росія оголосила дипломата Естонії персоною нон ґрата

У російське відомство дипломата Естонії Маргуса Лайдра викликали 3 серпня. Там йому заявили про те, що:

оголосили "рішучий протест";

також вручили ноту;

оголосили персоною нон ґрата.

Він має протягом тижня покинути територію Росії. У російському відомстві стверджують, що попереджали Естонію про те, що "ескалація Таллінном ситуації навколо цього епізоду призведе до неминучих кроків у відповідь".

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